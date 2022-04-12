Житель Подмосковья одурачил волгоградского бизнесмена на осетровом бизнесе





Ворошиловский районный суд Волгограда признал мошенником 55-летнего ранее судимого жителя города Видное Московской области. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, за мошенничество в особо крупном размере он приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима.

По материалам дела, с 18 мая 2017 года по 25 июля 2021-го житель Подмосковья убедил знакомого предпринимателя из Волгограда передать ему крупную сумму денег якобы для содействия в получении банковской гарантии для развития бизнеса по разведению осетровых.

Коммерсант согласился. Он передал в залог практически все свое имущество - производственную базу, автомобиль, катер с навесным мотором, ювелирные украшения и продал жилой дом.

Однако каких-либо действий по исполнению взятых на себя обязательств житель Подмосковья не предпринимал. Он получил от волгоградского предпринимателя более 11 миллионов рублей и потратил их на собственные нужды. Вину он полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СО ОП-5 УМВД России по г. Волгограду.

По решению суда мошенник должен компенсировать потерпевшему причиненный ущерб.



