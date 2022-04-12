Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе iOS

Экономика 12.04.2022 11:21 Новости компаний
12.04.2022 11:21 Новости компаний
Из-за введённых санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.
Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет, - сообщает пресс-служба банка.
Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка.
Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.
Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее просим клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения Сбера только по ссылкам, указанным на официальном сайте www.sberbank.ru
Реклама
ВТБ упрощает расчеты своих клиентов с нерезидентами12.04.2022 15:04
Экономика 12.04.2022 15:04
ВТБ: продажи новой льготной ипотеки сопоставимы с апрелем 2020 года12.04.2022 14:28
Экономика 12.04.2022 14:28
Банк «Открытие» приглашает на конференцию по розничной торговле12.04.2022 13:05
Экономика 12.04.2022 13:05
Банк «Открытие» увеличит продажи кредитных продуктов за счет внедрения технологии распознавания документов12.04.2022 11:38
Экономика 12.04.2022 11:38
Волгоградская область получит 56 млн рублей на развитие промышленности12.04.2022 10:36
Экономика 12.04.2022 10:36
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными12.04.2022 09:26
Экономика 12.04.2022 09:26
Кредитный бум: волгоградцы стали брать больше займов11.04.2022 21:11
Экономика 11.04.2022 21:11
Банк «Открытие»: в течение двух недель можно ожидать курса рубля на уровне 70-75 за доллар11.04.2022 19:35
Экономика 11.04.2022 19:35
Банк «Открытие»: мировые цены на уголь останутся высокими в краткосрочной перспективе11.04.2022 16:02
Экономика 11.04.2022 16:02
В СберБанк Онлайн запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбере11.04.2022 14:59
Экономика 11.04.2022 14:59
ВТБ за месяц продал более 1,5 тонн золотых слитков11.04.2022 14:54
Экономика 11.04.2022 14:54
«Югполиграфиздат» в Волгограде опроверг данные о риске массовых увольнений11.04.2022 14:21
Экономика 11.04.2022 14:21
Клиенты банка «Открытие» заработали за март на сберегательных продуктах 4 миллиарда рублей11.04.2022 12:32
Экономика 11.04.2022 12:32
В Волгоградской области приватизируют племзавод по производству мраморной говядины11.04.2022 12:21
Экономика 11.04.2022 12:21
Участок у озера в Волго-Ахтубинской пойме отдают в хозяйственные руки11.04.2022 10:16
Экономика 11.04.2022 10:16
Реклама