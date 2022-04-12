Общество

В Волгограде взлетели цены на услуги «Яндекс.Такси»

Общество 12.04.2022 09:56
12.04.2022 09:56



В Волгограде произошло анонсированное компанией «Яндекс» увеличение тарифов на услуги такси и доставку. Жители Волгограда, уже сегодня, 12 апреля, отметили увеличение стоимости цены поездки на привычных маршрутах в час пик в среднем на 100 рублей.

— Вчера и сегодня утром поездка от Ангарского до ЦПКиО обошлась в 240 рублей. Хотя еще на минувшей неделе в это же время можно было проехать то же самое расстояние максимум за 150 рублей, — рассказала жительница Дзержинского района. 

Со слов водителей такси, изменилась стоимость подачи автомобилей. Если раньше посадка и 800 метров стоили в Волгограде 39 рублей, то уже сегодня стоимость составляет до 55 рублей. Также на 50 копеек выросла стоимость километра. Обновление тарифов, как считают в агрегаторе, поможет перевозчикам улучшить экономику поездок и заказов. 

Интересно, что повышение стоимости отмечается в основном в вечерний и утренний часы пик. Так, стоимость поездки от Ангарского до ЦПКиО до 09:00 обходится на 100 рублей дороже, чем уже в десятом часу утра. Аналогичная ситуация и вечером. 

— Лучше попейте дома кофе лишние 15 минут. Опоздаете, но сэкономите деньги,  советуют водители такси пассажирам. 

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