Общество

«Яндекс» объявил о подорожании такси в Волгограде

Общество 08.04.2022 15:30
08.04.2022 15:30



Увеличение тарифов на услуги такси и доставку грядет в Волгограде и других регионах России. О ближайшем повышении цен объявило сегодня «Яндекс Такси» - крупнейшая компания на рынке пассажирских перевозок.
- Вместе с нашими партнерами-таксопарками приняли решение изменить тарифы в городах России таким образом, чтобы с одной стороны улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой – по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории. Резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадёт – заказов станет меньше, соответственно, и уменьшится заработок водителей, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Яндекс Такси».
Обновление тарифов, как считают в компании, поможет перевозчикам улучшить экономику поездок и заказов. Изменения произойдут в течение апреля, о чем таксопарки и «Яндекс Такси» напрямую оповестят водителей в самое ближайшее время.
Как ожидается, изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого конкретного города. Так, в некоторых городах повысится стоимость подачи машины, а в других - вырастет стоимость километра и минуты. Какой вариант будет применен в Волгограде, не сообщается.
Партнеры «Яндекс Такси» отмечают, что в сегодняшних условиях тарифы на такси не могут быть прежними.
- Таксопарки сейчас находятся в очень непростой ситуации. С одной стороны, значительно выросли цены на сами автомобили, на запчасти, колёса, масла и расходные материалы. Даже страховка ОСАГО для такси подорожала с начала года на 30%. С другой стороны водители подолгу простаивают без заказов — заработок падает, - пояснил один из руководителей группы компаний «Ё-такси» Ростислав Пыльцов.
Напомним, что о тяжелых условиях труда в декабре прошлого года заявляли волгоградские таксисты, которые приняли участие в  акции водителей «Яндекс.Такси». Тогда они выразили недовольство тем, что им приходится работать по 12 часов, при этом тарифы на поездки не меняются, несмотря на резкое подорожание топлива. Они признались, что также, как и пассажиры, не имеют понятия, по какому алгоритму назначается цена на поездку, которая может быть одинаковой, несмотря на огромную разницу в расстояниях. Водители требовали введения твердых ставок, полной информации о маршруте от начальной и до  конечной остановок, а также снижения «грабительского», по их мнению, процента, который забирает с них «Яндекс.Такси». Тогда двое участников акции были привлечены к административной ответственности за проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о нём.

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