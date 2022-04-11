Теплоход столкнулся с катером на Волге в Волгоградской области









Столкновение теплохода и катера произошло сегодня, 11 апреля, в Волгоградской области. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства случившегося.

- Организована доследственная проверка. По предварительным данным, сегодня, примерно в 12 часов 30 минут, теплоход «Морж» при выходе из затона Волгоградский в акваторию Волги, допустил столкновение левым бортом с маломерным судном «Касатка-710», - сообщили в управлении.

В результате транспортные средства получили повреждения, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и угрозы окружающей среде не произошло.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что затон Волгоградский находится вблизи города Краснослободск Среднеахтубинского района.

Фото: Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России