Теплоход столкнулся с катером на Волге в Волгоградской области

Происшествия 11.04.2022 15:58
11.04.2022 15:58
Столкновение теплохода и катера произошло сегодня, 11 апреля, в Волгоградской области. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства случившегося.
- Организована доследственная проверка. По предварительным данным, сегодня, примерно в 12 часов 30 минут, теплоход «Морж» при выходе из затона Волгоградский в акваторию Волги, допустил столкновение левым бортом с маломерным судном «Касатка-710», - сообщили в управлении.
В результате транспортные средства получили повреждения, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и угрозы окружающей среде не произошло.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Отметим, что затон Волгоградский находится вблизи города Краснослободск Среднеахтубинского района.
Фото: Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России
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