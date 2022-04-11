Трое мужчин украли рельсы с ж/д перегона на юге Волгограда

Сотрудники Росгвардии в Волгограде задержали троих подозреваемых в краже рельсов в Кировском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 11 апреля, мужчины с мешками за спиной на перегоне Бекетовская — Волгоград-1 привлекли внимание патруля.

— Росгвардейцы обратили внимание на троих мужчин, двигавшихся со стороны железнодорожного полотна с мешками за спинами. Незнакомцев остановили для проверки документов и содержимого мешков, — пояснили информагентству в пресс-службе ведомства. — С собой у подозреваемых оказались четыре рельсовых стыка, крепления, а также болты, гайки, разводной ключ и молоток. Что-либо пояснить мужчины не смогли.

23-летнего нарушителя вместе с восемнадцатилетними приятелями росгвардейцы передали полицейским. Двое задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабеж.