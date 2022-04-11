Полезно знать

Заметки астролога: рекомендации с 11 по 17 апреля 2022 года

Полезно знать 11.04.2022 07:56
11.04.2022 07:56


Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа  – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.
До 16 апреля Луна растущая, будет идти вторая четверть Луны.
Всю неделю идет период точного соединения Юпитера с Нептуном. Это очень сложный период, когда могут происходить серьезные изменения во властных структурах. Выше риск инфекционных заболеваний. Следует внимательно следить за здоровьем: уязвимы ноги, особенно стопы (предрасположенность к образованию тромбов, нарушению кровообращения), контролируйте артериальное давление, растет метеочувствительность, соблюдайте диету, поскольку уязвима печень. 
Возможны сообщения о пожарах и аварийных ситуациях на предприятиях, связанных с нефтью, газом, авариях, связанных с морскими судами, танкерами, особенно, перевозящими нефть, пожарах на газо- и нефтепроводах. Собственно, эта аварийность уже началась с 29 декабря 2021 и будет идти до 10 мая 2022.
11 апреля и 12 апреля до 17ч.09м. Луна будет находиться в знаке Льва.
Это удачный период для занятий детьми, искусством, танцами, посещения развлекательных мероприятий даже в будние дни. 
Уязвимы сердце, сердечно-сосудистая система, область грудной клетки, верхняя часть спины. Их не следует перегружать и проводить на них манипуляции. Можно лечить и проводить манипуляции на глазах, ушах, глазах, приводить в порядок нервную систему.
Период не плодовитый, поэтому любые посадки и пересадки растений не рекомендуются. Можно бороться с болезнями растений.
12 апреля в 17ч.09м. Луна переходит в знак Девы и будет находиться в нем до 23ч.47м.14 апреля.
Удачный период для выполнения привычной работы, наведения порядка, решения бюрократических вопросов, оформления документов. 
Следует беречь кишечник, ЖКТ, область живота. Это прекрасные дни для голодания, можно именно в эти дни начинать сбрасывать лишний вес. 
Дни не слишком плодовитые. Растения, посаженные в эти дни, будут малоурожайными. Но можно сажать лекарственные растения. 
14 апреля в 23ч.47м. Луна переходит в знак Весов и будет находиться в нем до 3ч.24м. 17 апреля. 
Это весьма удачные дни для партнерских отношений. Браки, заключенные в эти дни, будут особенно прочными.
Уязвимы область поясницы, почки, их нельзя перегружать. Зато это удачные дни для любых манипуляций в области головы. Стрижки, сделанные в это время, будут особенно красивы. Можно и нужно посещать косметолога (если нет индивидуальных противопоказаний).
16 апреля в 21ч.56м. наступит полнолуние.
17 апреля в 3ч.24м. Луна переходит в знак Скорпиона и будет находиться в нем до 5ч.18м. 19 апреля.
Это удачный период для решения вопросов, связанных с долгами, кредитами, налогами, задолженностями. Не стоит покупать и первый раз надевать новые вещи: они быстро портятся, изнашиваются, могут не подходить по размеру. Рекомендуется делать стрижки (волосы станут более густыми, расти будут медленнее, стрижка лучше сохраняется).
Уязвимы половые органы, область паха, малого таза, желчный пузырь. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачные дни для лечения горла, шеи, верхних дыхательных путей.
Можно сажать и пересаживать растения, особенно с колючками, поливать, подкармливать. Можно посадить картофель и другие корнеплоды, - получите большой урожай.
11 апреля в 5ч.11м. Меркурий переходит в знак Тельца.
15 апреля Марс переходит в знак Рыб в 6ч.07м.
Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.

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