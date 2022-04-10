Месторождение известняков и доломитов в Волгоградской области выставят на торги

Щебеночные предприятия посоревнуются за право заниматься разведкой и добычей карбонатного сырья на Александровском месторождении в Жирновском районе Волгоградской области. Региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проведет электронный аукцион на право пользования недрами 26 мая, сообщили в облкомприроды.
Месторождение было открыто в 4 км от Жирновска. Его ресурсный потенциал составляет 923 тысяч куб. м – этого хватит на 15 лет при средней по региону интенсивности разработки. Добываемые породы предназначены для производства щебня, большая часть которого уходит на строительство и ремонт дорог.
Фото: архив облкомприроды.