

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области на предстоящей неделе. Первые два дня будут ясными и по-летнему теплыми, но в среду на территорию региона придет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни, грозы и похолодание до +10 градусов.

По данным Волгоградского ЦГМС, в понедельник и вторник воздух прогреется до +23 градусов, в Волгограде будет +21…+22 градуса. Бушевавший на уходящей неделе ветер успокоился, но к вечеру вторника он снова поднимется до 8 м/с.

С ним на территорию Волгоградской области принесет холодные воздушные массы – днем в среду температура не поднимется выше +10 градусов. По данным погодного сервиса Ventusky, ночью в среду на юге региона пойдут дожди, к 6 часам утра они доберутся до Волгограда.

Ожидается, что с 6 до 9 часов 13 апреля в областной столице выпадет 16,6 мм осадков. К обеду в восточных районах Волгоградской области возможны грозы, а ливни пройдут по всей территории региона. Вечером стихия нанесет удар по Камышинскому и Котовскому районам, где также прогнозируются сильные грозы и ливневые осадки.