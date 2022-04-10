Полезно знать

Атмосферный фронт принесет в Волгоградскую область ливни и похолодание

Полезно знать 10.04.2022 08:29
10.04.2022 08:29


Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области на предстоящей неделе. Первые два дня будут ясными и по-летнему теплыми, но в среду на территорию региона придет холодный атмосферный фронт, который принесет ливни, грозы и похолодание до +10 градусов.

По данным Волгоградского ЦГМС, в понедельник и вторник воздух прогреется до +23 градусов, в Волгограде будет +21…+22 градуса. Бушевавший на уходящей неделе ветер успокоился, но к вечеру вторника он снова поднимется до 8 м/с.

С ним на территорию Волгоградской области принесет холодные воздушные массы – днем в среду температура не поднимется выше +10 градусов. По данным погодного сервиса Ventusky, ночью в среду на юге региона пойдут дожди, к 6 часам утра они доберутся до Волгограда.

Ожидается, что с 6 до 9 часов 13 апреля в областной столице выпадет 16,6 мм осадков. К обеду в восточных районах Волгоградской области возможны грозы, а ливни пройдут по всей территории региона. Вечером стихия нанесет удар по Камышинскому и Котовскому районам, где также прогнозируются сильные грозы и ливневые осадки.

Четверг в Волгоградской области будет холодным – до +7 градусов тепла – и ветреным, с порывами до 22 м/с. В пятницу ветер начнет стихать, столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу, следующие выходные вновь будут теплыми: +17…+18 градусов – и преимущественно без осадков, поэтому волгоградцы смело могут планировать поездки на дачу и работы в огороде.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Полезно знать
08.04.2022 11:21
Полезно знать 08.04.2022 11:21

0
Далее
Полезно знать
08.04.2022 11:04
Полезно знать 08.04.2022 11:04

0
Далее
Полезно знать
07.04.2022 21:37
Полезно знать 07.04.2022 21:37

0
Далее
Полезно знать
07.04.2022 08:39
Полезно знать 07.04.2022 08:39

0
Далее
Полезно знать
06.04.2022 17:46
Полезно знать 06.04.2022 17:46

0
Далее
Полезно знать
06.04.2022 10:38
Полезно знать 06.04.2022 10:38

0
Далее
Полезно знать
05.04.2022 21:02
Полезно знать 05.04.2022 21:02

0
Далее
Полезно знать
05.04.2022 19:56
Полезно знать 05.04.2022 19:56

0
Далее
Полезно знать
04.04.2022 09:54
Полезно знать 04.04.2022 09:54

0
Далее
Полезно знать
04.04.2022 09:49
Полезно знать 04.04.2022 09:49

0
Далее
Полезно знать
04.04.2022 08:52
Полезно знать 04.04.2022 08:52

0
Далее
Полезно знать
04.04.2022 08:35
Полезно знать 04.04.2022 08:35

0
Далее
Полезно знать
03.04.2022 13:52
Полезно знать 03.04.2022 13:52

0
Далее
Полезно знать
02.04.2022 18:11
Полезно знать 02.04.2022 18:11

0
Далее
Полезно знать
31.03.2022 21:16
Полезно знать 31.03.2022 21:16

0
Далее

Лента новостей

09:34
Месторождение известняков и доломитов в Волгоградской области выставят на торгиСмотреть фотографии
09:04
Выставка суккулентов открылась в ботсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:29
Атмосферный фронт принесет в Волгоградскую область ливни и похолоданиеСмотреть фотографии
07:59
На 1,5 часа задерживается утренний рейс Москва — ВолгоградСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде возбудили дело на чиновников после скандала с выбором УК для многоэтажкиСмотреть фотографии
18:30
В волгоградском парке прошел день фамильных посадокСмотреть фотографии
18:10
Прожившую неделю в запертой квартире девочку выписали из волжской больницыСмотреть фотографии
17:39
40-летняя волгоградка с хроническими заболеваниями скончалась от ковидаСмотреть фотографии
17:29
Горе луковое: в Волгограде предпринимателя заставили ликвидировать свалку из сгнивших овощейСмотреть фотографии
17:09
На Мамаевом кургане в Волгограде помолились за российских солдатСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Волгоградский парк презентовал проект бассейна на выставке РостуризмаСмотреть фотографии
16:28
«Снимай халат, пошли домой»: студенты-медики покидают волгоградские ковидарииСмотреть фотографии
16:04
В Волжском проверят полицейских после истории с заточением девочки в квартиреСмотреть фотографии
15:02
«У Саши ужасные боли»: волгоградские врачи пытаются поставить на ноги сломавшего позвоночник подросткаСмотреть фотографии
14:07
Главы бюджетных организаций Волгограда отчитались о доходахСмотреть фотографии
13:37
Банк «Открытие»: регулятор может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседанияхСмотреть фотографии
12:31
Цены на капусту в Волгограде бьют по щамСмотреть фотографии
11:49
Волгоградцы приходят с коронавирусом в опустевшие красные зоныСмотреть фотографии
11:31
«Кто работает, у того все есть»: фермер из Волгоградской области о коровах и надояхСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области 10 апреля потеплеет до +24Смотреть фотографии
10:42
В Волгограде проходит акция в поддержку президента и российской армииСмотреть фотографии
09:54
Из-за вспышки АЧС у жителей поселка под Волгоградом заберут свинейСмотреть фотографии
09:27
В Волжском юнец без прав на дорогой иномарке сбил пенсионеркуСмотреть фотографии
08:48
Дождь не помеха: дачные маршруты заработали в Волгограде и в ВолжскомСмотреть фотографии
08:04
В волгоградских магазинах продают самую дешевую муку в ЮФОСмотреть фотографии
21:48
Юрий Башмет дал концерт для беженцев с Донбасса в Волгограде: фоторепортажСмотреть фотографии
20:36
Из развалин – к надежде: в Волгограде жителям аварийных домов подарили жилье в современных новостройкахСмотреть фотографииCмотреть видео
20:00
Талантливых волгоградцев примут в ряды ополченцевСмотреть фотографии
19:45
Борщевой набор стремительно дорожает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:21
Владимира Марченко включили в тройку лидеров медиарейтинга мэров в ЮФОСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 