Расследования

В Волжском проверят полицейских после истории с заточением девочки в квартире

Расследования 09.04.2022 16:04
09.04.2022 16:04


Прокуратурой внесено представление начальнику органа полиции Волжского, сотрудники которого ненадлежащим образом осуществляли профилактическое сопровождение семьи, оказавшейся в центре внимания общественности после дикого случая, когда мать оставила без еды на неделю в закрытой квартире 9-летнюю дочку. Как сообщили ИА «Высота 102» в Генпрокуратуре РФ, подготовлены материалы искового заявления о лишении женщины родительских прав.
В свою очередь в ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что начальником УМВД России по Волжскому назначена дополнительная проверка по изучению полноты проведенной профилактической работы с неблагополучной семьей, состоящей на учете в подразделении.
Установлено, что на учет в подразделении по делам несовершеннолетних семья попала с июля 2020 года после переезда в Волжский. Ранее 29-летняя  женщина находилась на таком учете в Среднеахтубинском районе.
В Волжском семья неоднократно посещалась полицейскими. Условий, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней, выявлено не было. Ребенок всегда был опрятно одет, в доме было чисто, имелись продукты, игрушки, школьные принадлежности. Девочка активно принимала участие в школьной жизни, посещала платные дополнительные занятия и кружки.
Однако в феврале этого года волжанка сменила место жительства, переехав на другую квартиру в Волжском. С момента переезда семья трижды посещалась инспекторами ПДН. Замечаний по воспитанию и уходу за ребенком выявлено не было, пока не произошел вопиющий случай, когда женщина закрыла свою дочь в квартире и исчезла на неделю. Девочка попросила помощи у соседей, которые и вызвали полицию. Как оказалось, мать ребенка уже была лишена родительских прав на двоих детей. Такая же участь ее ждет, скорее всего, и после этой истории.
Напомним, следственные органы решают вопрос о возбуждении в отношении матери девочки уголовных дел за незаконное лишение свободы несовершеннолетней и за покушение на убийство. Как соседи характеризовали бросившую ребенка мать, ИА "Высота 102" сообщало в публикации.

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