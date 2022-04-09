В Волжском юнец без прав на дорогой иномарке сбил пенсионерку

Происшествия 09.04.2022 09:27
09.04.2022 09:27
69-летняя жительница Волжского пострадала после наезда иномарки, которой управлял 19-летний юноша. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в седьмом часу вечера на ул. Карбышева. Молодой человек ехал на «Мерседесе Бенц 200» и сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с травмами госпитализировали. Выяснилось, что у водителя не было прав на управление автомобилем.
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