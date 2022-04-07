Суд в Волгограде ограничил свободу москвичу за лже-минирование комбината в Кореновске









К 1,5 годам ограничения свободы приговорен в Волгограде 33-летний Илья из Московской области за угрозы взорвать Кореновский молочно-консервный комбинат. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, приговор вынес Краснооктябрьский районный суд Волгограда.

Установлено, что 10 июня прошлого года Илья, будучи пьяным, решился на преступление после ссоры с девушкой, которая на тот момент работала в ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат». По материалам дела, мужчина испытывал сильные душевные переживания, поэтому, находясь в Волгограде, набрал номер экстренных служб и заявил, что на комбинате в Кореновске в двух местах заложены взрывные устройства.

- У вас полчаса, - заявил он.

Сотрудники правоохранительных органов проверили территорию комбината, но взрывного устройства не обнаружили.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В своих показаниях, данных им в ходе предварительного следствия, Илья пояснил, что совершил звонок от обиды.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



