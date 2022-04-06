В Волгоградской области задержан мужчина с ружьем 1948 года

Сегодня, 6 апреля, следователи ОМВД России по Руднянскому району Волгоградской области окончили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в приобретении, изготовлении и хранении огнестрельного оружия. 60-летнего местного жителя задержали в рабочем поселке Рудня с обрезом наперевес. В органы обратился один из очевидцев.

— В феврале 2022 года один из местных жителей заметил мужчину, бродившего по поселку с оружием и сообщил в полицию, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Оперативники задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. Оружие изъято.

В ходе расследования установлено, что в конце декабря этого года 60-летний мужчина нашел на одной из свалок гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, изготовленное в 1948 году на Тульском оружейном заводе. Местный житель промышлял сдачей металла, но оружие решил оставить себе.

Фигурант дела модифицировал ружье — спилил часть приклада, укоротил ствол и получившийся обрез стал носить с собой в рюкзаке.

— Следствием предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 — «Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия» и ч.1 ст. 223 УК РФ — «Незаконная переделка огнестрельного оружия, его основных частей».

Материалы уголовного дела направлены в Руднянский райсуд Волгоградской области. Злоумышленнику грозит до шести лет колонии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.