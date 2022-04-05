







Светлоярский районный суд Волгоградской области сегодня огласил приговор бывшему заместителю главы района Сергею Звезденкову и троим его подельникам по делу о хищении канализационного трубопровода поселка Светлый Яр. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Звезденков получил 4 года колонии общего режима. Еще трое фигурантов уголовного дела - Харланов А.Н., Углянцев В.В. и руководитель фирмы по приему металла ООО «Югмедлом» Дусчонов Р.Д. приговорены к 5 годам, 3 годам 9 месяцам и 4 годам 9 месяцам колонии общего режима соответственно. Они взяты под стражу в зале суда.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Светлоярского района Волгоградской области.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, все участники этого громкого дела признаны виновными по чч. 3, 4 ст.158 УК РФ (кража в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что с июня по июль 2019 года на территории хутора Кресты Светлоярского района они похитили металлические трубы протяженностью 7200 м. Сумма материального ущерба, причиненного администрации Светлоярского муниципального района, превысила 11 миллионов рублей.













По материалам дела, Харланов, Дусчонов, Углянцев и Звезденков, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя гусеничный экскаватор, демонтировали и тайно похитили часть металлического трубопровода на территории Светлоярского городского поселения. Похищенные трубы они сдали в пункты приема металлолома. Полученные от реализации металла денежные средства, Сергей Звезденков, который тогда работал заместителем главы районной администрации, распределял между участниками преступной группы. Кроме того, он обеспечивал конспирацию хищения трубопровода, придав вид законности действий по его демонтажу.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.



