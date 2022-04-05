Сегодня, 5 апреля, появились подробности трагедии, разыгравшейся в хуторе Большой Лычак Фроловского района Волгоградской области. В ходе семейной ссоры 30 марта супруга выстрелила в живот своему мужу из пневматической винтовки, однако скончался он лишь на следующие сутки.

Собственный источник в правоохранительных органах рассказал ИА «Высота 102», что супругу погибшего на протяжении длительного времени не устраивало чрезмерное злоупотребление алкоголем мужа. 30 марта очередной конфликт на этой почве и привел к непоправимым последствиям.

— В тот день все было как всегда. Они начали ругаться. Погибший пришел в ярость и стал угрожать своей супруге убийством. Женщина пыталась погасить конфликт, но под руку ей попалась пневматическая винтовка, свободно стоявшая в комнате, — сообщил собеседник информагентства. — Взяв в руки пневматику, супруга выстрелила в живот мужу. При этом в пылу страстей обоим показалось, что пуля отскочила. У мужчины образовался лишь синяк.

Успокоившись, супруги после скандала разошлись по комнатам и легли спать. На утро 31 марта женщина отправилась по делам, супруг же оставался дома и даже пообедал.

— Слабость и неприятные ощущения в животе пострадавший списал на похмелье. Вернувшись обратно, супруга поняла, что происходит что-то неладное. У погибшего резко упало давление и ему вызвали скорую. По пути в больницу мужчина скончался.

При вскрытии в животе погибшего обнаружили пулю калибра 4,5 миллиметра. Медэксперты склонны полагать, что наступление смерти притормозила полнота мужчины: кровотечение не было заметно из-за подкожного жира.

— Мужчина жил почти сутки с пулей в животе, — резюмировал собеседник информагентства.

Известно, что подозреваемая работает продавцом в местном магазине. Ее 46-летний супруг периодически трудился механизатором. В семье остались двое несовершеннолетних детей в возрасте 14-ти и 16-ти лет. В семье никто ранее не привлекался к уголовной ответственности и не состоял на спецучете.