Экономика

ПСБ начал предоставлять банковские услуги населению и бизнесу в Крыму

Экономика 04.04.2022 18:00
04.04.2022 18:00


ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу - открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга.
Подать заявку на кредит могут граждане РФ, работающие в Крыму и Севастополе или имеющие постоянную или временную регистрацию на территории этого региона.
Ставка по кредиту составит от 15,9% для клиентов сектора ОПК, от 17,9% – для госслужащих и сотрудников бюджетных предприятий и от 16,9% – для зарплатных клиентов. Также заемщикам будет доступна программа рефинансирования по ставке от 15,9%. Реструктурировать займ или получить потребительский кредит можно на сумму до 5 млн рублей, максимальный срок кредитования составит 7 лет.
Подать заявку на кредит в ПСБ можно любым удобным способом: через колл-центр, на сайте, в мобильном приложении или интернет-банке. Предварительное решение по кредиту клиент получает в течение двух минут. Также оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае.
Зарплатным клиентам доступно предодобренное предложение - сумма заемных средств рассчитывается автоматически и устанавливается индивидуально. В интернет-банке или мобильном приложении клиенту достаточно указать желаемую сумму кредита в рамках предодобренного ему лимита и подписать комплект необходимых документов онлайн.
Также ПСБ предлагает весь спектр решений и инструментов для поддержки деятельности предпринимателей в Республике Крым, в том числе дистанционные: регистрация бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание и услуги эквайринга, различные программы кредитования, включая льготные, банк также готов оказывать поддержку участникам госзакупок и предлагать решения для управления дебиторской задолженностью.
ПСБ уже открыл предпринимателям Крыма первые расчетные счета в Керчи, Симферополе и Севастополе. Это малый и средний бизнес, занятый в таких сферах деятельности, как бухгалтерские и юридические услуги, пекарни, кафе и рестораны, а также фотосъемка. В части эквайринговых услуг ПСБ создал все условия для оперативного подключения сервисов приема платежей, необходимых малому и среднему бизнесу, а также обеспечил возможность технического сопровождения терминалов оплаты на территории полуострова.
«ПСБ стал первым системно значимым банком, который предложил свои услуги в Крыму. Теперь жителям полуострова доступна надежная банковская поддержка их личных и деловых планов: ПСБ обладает широким спектром продуктов для розничных и корпоративных клиентов, который постоянно пополняется новыми решениями, и постепенно он станет доступен крымчанам в полном объеме для реализации любых финансовых задач. ПСБ продолжает реализовывать инфраструктурные, инвестиционные и социально-значимые проекты на всей территории России, и я уверен, что накопленный нами опыт будет способствовать развитию экономического потенциала республики Крым», - сказал Константин Басманов, руководитель дивизиона розничного, среднего и малого бизнеса ПСБ.

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