ПСБ начал предоставлять банковские услуги населению и бизнесу в Крыму

Экономика 04.04.2022 18:00
04.04.2022 18:00
ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу - открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга.
Подать заявку на кредит могут граждане РФ, работающие в Крыму и Севастополе или имеющие постоянную или временную регистрацию на территории этого региона.
Ставка по кредиту составит от 15,9% для клиентов сектора ОПК, от 17,9% – для госслужащих и сотрудников бюджетных предприятий и от 16,9% – для зарплатных клиентов. Также заемщикам будет доступна программа рефинансирования по ставке от 15,9%. Реструктурировать займ или получить потребительский кредит можно на сумму до 5 млн рублей, максимальный срок кредитования составит 7 лет.
Подать заявку на кредит в ПСБ можно любым удобным способом: через колл-центр, на сайте, в мобильном приложении или интернет-банке. Предварительное решение по кредиту клиент получает в течение двух минут. Также оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае.
Зарплатным клиентам доступно предодобренное предложение - сумма заемных средств рассчитывается автоматически и устанавливается индивидуально. В интернет-банке или мобильном приложении клиенту достаточно указать желаемую сумму кредита в рамках предодобренного ему лимита и подписать комплект необходимых документов онлайн.
Также ПСБ предлагает весь спектр решений и инструментов для поддержки деятельности предпринимателей в Республике Крым, в том числе дистанционные: регистрация бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание и услуги эквайринга, различные программы кредитования, включая льготные, банк также готов оказывать поддержку участникам госзакупок и предлагать решения для управления дебиторской задолженностью.
ПСБ уже открыл предпринимателям Крыма первые расчетные счета в Керчи, Симферополе и Севастополе. Это малый и средний бизнес, занятый в таких сферах деятельности, как бухгалтерские и юридические услуги, пекарни, кафе и рестораны, а также фотосъемка. В части эквайринговых услуг ПСБ создал все условия для оперативного подключения сервисов приема платежей, необходимых малому и среднему бизнесу, а также обеспечил возможность технического сопровождения терминалов оплаты на территории полуострова.
«ПСБ стал первым системно значимым банком, который предложил свои услуги в Крыму. Теперь жителям полуострова доступна надежная банковская поддержка их личных и деловых планов: ПСБ обладает широким спектром продуктов для розничных и корпоративных клиентов, который постоянно пополняется новыми решениями, и постепенно он станет доступен крымчанам в полном объеме для реализации любых финансовых задач. ПСБ продолжает реализовывать инфраструктурные, инвестиционные и социально-значимые проекты на всей территории России, и я уверен, что накопленный нами опыт будет способствовать развитию экономического потенциала республики Крым», - сказал Константин Басманов, руководитель дивизиона розничного, среднего и малого бизнеса ПСБ.
Реклама
Волгоградских предпринимателей приглашают на бесплатные антикризисные вебинары04.04.2022 19:20
Экономика 04.04.2022 19:20
«Открытие Инвестиции» запустили акцию «Процент на остаток по счёту!»04.04.2022 17:48
Экономика 04.04.2022 17:48
Клиенты Сбера смогут получить онлайн-кассу бесплатно04.04.2022 15:51
Экономика 04.04.2022 15:51
Проведи весенние каникулы со Сбером: полезные занятия для всей семьи04.04.2022 15:21
Экономика 04.04.2022 15:21
Клиенты ВТБ в 2,5 раза реже обращаются за кредитными каникулами, чем в пандемию04.04.2022 12:53
Экономика 04.04.2022 12:53
Банк «Открытие» снижает тарифы по онлайн-инкассации для компаний продуктового ритейла04.04.2022 11:29
Экономика 04.04.2022 11:29
Производство молока и спрос на него выросли в Волгоградской области04.04.2022 09:58
Экономика 04.04.2022 09:58
Половина мелких фирм в Волгоградской области заморозили набор новых сотрудников04.04.2022 09:44
Экономика 04.04.2022 09:44
Супермаркеты в Волгограде не спешат отменять ограничения на продажу в одни руки03.04.2022 19:28
Экономика 03.04.2022 19:28
Пруды с плотинами отдают в аренду в Волгоградской области03.04.2022 18:26
Экономика 03.04.2022 18:26
Заброшенный Дом печати в Волгограде сняли с торгов03.04.2022 09:29
Экономика 03.04.2022 09:29
В промышленность Волгоградской области за год вложили 65,5 млрд рублей02.04.2022 11:28
Экономика 02.04.2022 11:28
Волгоградцы начали массово искать подработку02.04.2022 10:15
Экономика 02.04.2022 10:15
ВТБ: в марте число операций среднего и малого бизнеса через СБП выросло в полтора раза01.04.2022 16:09
Экономика 01.04.2022 16:09
ВТБ упрощает участие владельцев карт «Мир» в программе лояльности платежной системы01.04.2022 16:06
Экономика 01.04.2022 16:06
Реклама