Общество

В волгоградском СИЗО-4 сменился начальник после серии ЧП с заключенными

Общество 04.04.2022 17:32
04.04.2022 17:32



Сегодня личному составу СИЗО-4 представили нового руководителя. Как сообщили в УФСИН России по Волгоградской области, следственный изолятор возглавил подполковник внутренней службы Михаил Ковалев. Его представил начальник УФСИН России по Волгоградской области Александр Просвернин. На мероприятии  присутствовали также руководители районных отделов СУ СКР и УФСБ по Волгоградской области.  Позже состоялся обход подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе.
Отметим, что в конце 2021 года в СИЗО-4 произошла серия ЧП с заключенными, о которых сообщали общественники. Так, в ноябре прошлого года здесь пытались покончить с собой пятеро арестантов. В УФСИН России по региону тогда поясняли, что акты членовредительства совершили семеро подозреваемых и обвиняемых, не согласных с режимными требованиями. Через пять дней после этого происшествия стало известно о смерти в СИЗО-4 обвиняемого в убийстве 61-летнего мужчины. Тогда сообщалось, что признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было.
На фото пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области

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