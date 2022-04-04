«Оперативно эвакуировал пассажиров»: подробности ЧП с трамваем в Волгограде

В администрации Волгограда рассказали подробности происшествия на маршруте трамвая №5 в Центральном районе утром 4 апреля. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на улице Голубинской произошло задымление вагона. По сведениям мэрии, никто из пассажиров не пострадал, благодаря профессиональным действиям вагоновожатого.

— Сегодня около 09.30 недалеко от остановки «Улица Голубинская» в Центральном районе Волгограда в трамвае маршрута № 5 произошло задымление ускорителя — электрооборудования, находящегося в двигательном отсеке, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда со ссылкой на МУП «Мэтроэлектротранс». — В соответствии с инструкцией водитель оперативно остановил вагон, открыл двери и обеспечил выход всех пассажиров.

Убедившись, что все пассажиры в безопасности, водитель обесточил вагон, опустив пантограф. Далее, несмотря на то, что у ускорителя наблюдался дым без открытого огня, мужчина, следуя инструкции, применил огнетушитель.

Вышедший из строя трамвай оперативном был отбуксирован депо. В настоящее время движение трамваев проходит в штатном режиме.