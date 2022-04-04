На улице Голубинской в Волгограде задымился трамвай

В Центральном районе Волгограда утром 4 апреля произошло задымление трамвая, в результате чего на место оперативно прибыли расчеты регионального МЧС. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел на улице Голубинской.

— Поступил сигнал о задымлении трамвайного вагона на улице Голубинской, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — К месту выдвинулись пожарно-спасательные подразделения.

Как уточнили в областном главке МЧС, под обшивкой пола подвижного состава произошло короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Редакция информагентства запросила комментарий в пресс-службе мэрии. В настоящее время, сообщают корреспонденты «Высоты 102», движению трамваев ничего не мешает.





