Водитель «Жигулей» скончался в лобовом ДТП с BMW в Волгоградской области

Происшествия 04.04.2022 09:52
04.04.2022 09:52
Столкновение отечественных «Жигулей» с автомобилем BMW произошло в Калачевском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 27-летний водитель без прав, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», на 48 км автодороги «Октябрьский-Шебалино» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем BMW X5.
В результате водитель отечественного авто погиб на месте ДТП от полученных травм. Его 41-летний пассажир доставлен в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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