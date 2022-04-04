Водитель «Жигулей» скончался в лобовом ДТП с BMW в Волгоградской области









Столкновение отечественных «Жигулей» с автомобилем BMW произошло в Калачевском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 27-летний водитель без прав, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», на 48 км автодороги «Октябрьский-Шебалино» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем BMW X5.













В результате водитель отечественного авто погиб на месте ДТП от полученных травм. Его 41-летний пассажир доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



