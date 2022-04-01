Происшествия 01.04.2022 13:11
01.04.2022 13:11
ФСБ России сегодня сообщило о задержании при поддержке Росгвардии в нескольких российских регионах, в том числе Волгоградской области, десяти пособников запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш Шам", действующей в Сирии.
По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержания проходили на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей.
Сообщается, что по указанию террористов задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. В дальнейшем эти средства под прикрытием благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне в Сирии.
У задержанных в ходе обысков изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
- В отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела за содействие террористической деятельности, - сообщает ЦОС ФСБ России.
Видео: ЦОС ФСБ России
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