Экономика

Россстат сообщил о росте зарплаты в Волгоградской области в 2022 году

Экономика 01.04.2022 08:19
01.04.2022 08:19


В Волгоградской области в январе 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 38081 рубль. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, по сравнению с январем прошлого года она увеличилась на 9,2%. При этом по сравнению с декабрем 2021 года уменьшилась на 23,2%. Ранее ведомство сообщало, что в январе-ноябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла в регионе 37003 рубля.
По итогам первого месяца 2022 года самый высокий показатель зафиксирован в Краснодарском крае – 41100 рублей, в Астраханской области средняя зарплата чуть меньше – 40110 рублей. Меньше, чем в Волгоградской области, среди регионов ЮФО получают жители Калмыкии – 32119 рублей, Адыгеи – 36351 рубль и Крыма – 37549 рублей.

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