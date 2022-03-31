Волгоградец заказал на «Авито» сахара на 748 тысяч, но не дождался посылки

Житель Волгоградской области оказался в числе жертв интернет-мошенников, увидев объявление о продаже сахара на сайте с бесплатными объявлениями. Заказав и оплатив крупную партию сладкого продукта, мужчина не получил долгожданной посылки и был вынужден обратиться в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением в отдел МВД пришел накануне житель Октябрьского района. Мужчина надеялся купить партию сахара для своего магазина.

— При сделках на сайтах объявлений необходимо быть внимательными, — напоминают жителям Волгоградской области сотрудники регионального МВД России. — Только за сутки несколько граждан обратились с заявлениями о возможно мошеннических действиях.

Известно, что своего товара не получили и две жительницы Волгоградской области. Оплатив товары, найденные на «Авито», женщины так и не дождались платья и волос для наращивания.