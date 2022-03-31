Происшествия

Волгоградец заказал на «Авито» сахара на 748 тысяч, но не дождался посылки

Происшествия 31.03.2022 15:25
31.03.2022 15:25


Житель Волгоградской области оказался в числе жертв интернет-мошенников, увидев объявление о продаже сахара на сайте с бесплатными объявлениями. Заказав и оплатив крупную партию сладкого продукта, мужчина не получил долгожданной посылки и был вынужден обратиться в полицию. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением в отдел МВД пришел накануне житель Октябрьского района. Мужчина надеялся купить  партию сахара для своего магазина. 

— При сделках на сайтах объявлений необходимо быть внимательными, — напоминают жителям Волгоградской области сотрудники регионального МВД России. — Только за сутки несколько граждан обратились с заявлениями о возможно мошеннических действиях.

Известно, что своего товара не получили и две жительницы Волгоградской области. Оплатив товары, найденные на «Авито», женщины так и не дождались платья и волос для наращивания. 

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