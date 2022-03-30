Экономика

Дороже ананасов: цена на соцкапусту бьет рекорды в магазинах Волгограда

Экономика 30.03.2022 16:51
30.03.2022 16:51


Цена на белокочанную капусту в супермаркетах Волгограда достигла 120 рублей за килограмм. Теперь исконно русский овощ, входящий в состав борщевого набора, стал дороже заморских лимонов, бананов и даже ананасов. Шокирующий ценник запечатлели и прислали ИА «Высота 102» изумленные волгоградцы после очередного похода по магазинам.

Самую дешевую капусту покупателям в Волгограде удалось найти в гипермаркете «Лента»: килограмм здесь стоит по акции 90 рублей. Без клубной карты покупателя этот овощ продадут только за 115 руб./кг. В магазине «Ашан» капуста продается под ценником с пометкой «Социальный товар» – товар отпускают по стоимости 99,49 рублей за кило. Наконец, рекордную цену на белокочанную жители Волгограда обнаружили в гипермаркете «Перекресток». Слегка увядшие и подсохшие кочаны покупателям предлагают приобрести за 119,99 руб./кг. Таким образом, средний вилок весом 2-2,5 кг обойдется в 240-300 рублей!


– Нет даже подходящих слов, чтобы описать эмоции, когда я увидела этот ценник, – рассказала информагентству жительница Центрального района Волгограда Валентина Кожухова. – Это уже не просто свинство, это самый настоящий грабеж населения! Как самая обычная капуста, которую мы едим с детства, она у нас всегда на столе, превратилась в элитный продукт?!


Между тем, согласно официальным данным еженедельного мониторинга цен, опубликованного Волгоградстатом 25 марта, средняя цена белокочанной капусты в Волгоградской области равняется 66,03 рублям за килограмм. При этом цены на капусту и другие овощи не попали под пристальное внимание проверяющих из облпромторга и контрольного управления администрации Волгоградской области на сегодняшнем рейде. Журналистам пообещали, что следующее аналогичное мероприятие посвятят непосредственно «капустному» вопросу.

Напомним, ранее волгоградцы сообщали о подорожании капусты до 97,29 рублей за килограмм. Овощ по такой цене покупатели обнаружили 24 марта в одном из «Магнитов Семейных» в Ворошиловском районе города.

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