В волгоградских магазинах появилась соцкапуста за 100 рублей





Волгоградцы не устают изумляться постоянно изменяющимся ценам на продукты. Как рассказал ИА «Высота 102» Алексей, проживающий в Ворошиловском районе, сегодня он увидел в «Семейном магните» на ул. Баррикадная, 8 обычную белокочанную капусту стоимостью в 97 рублей за килограмм.





- Мало того, что на ценники было указано, что это лучшая цена. Так еще и этот товар почему-то обозначили пометкой «соц». Это что же, такая социальная акция – капуста по 100 рублей? А, если без пометки «соц», она все 200 рублей будет стоить?





О подорожании капусты сообщили и другие горожане. Так, в «Магните у дома» на ул. Варшавской, 2 этот овощ продавался за 85 рублей.





Между тем, по данным Волгоградстата, на прошлой неделе средняя цена капусты в регионе составляла 64 рубля за кг.



