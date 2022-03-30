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Рассказать о своем бизнесе теперь можно в популярных проектах "Высоты 102"

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30.03.2022 10:32 Реклама


С апреля 2022 года вы можете стать спонсором проектов «Прогноз погоды» и «Заметки астролога» на сайте ИА «Высота 102».
Проект «Прогноз погоды» на нашем сайте выходит ежедневно в рубрике «Полезно знать» с анонсом в ленте новостей на сутки. Каждую неделю погоду на нашем сайте в среднем прочитывает более 6 500 человек (данные Яндекс.Метрика за март 2022 г.)
Проект «Заметки астролога» мы публикуем раз в неделю также в рубрике «Полезно знать» с анонсом в ленте новостей на сутки. В марте «Заметки» прочитали суммарно около 5 тыс. человек (данные Яндекс.Метрика за март 2022 г.)
По вопросам участия в проектах, а также другим коммерческим вопросам, обращайтесь к начальнику отдела продаж Наталье Емельяненко Тел. +7 960-888-00-06 (Viber/WhatsApp), e-mail: emelyanenko@v102.ru

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
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