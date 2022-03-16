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Тонны декораций и реквизита: грандиозное шоу «Королевский цирк» представят в Волгограде

Реклама 16.03.2022 11:39
16.03.2022 11:39


В Волгоградском государственном цирке 19 марта Заслуженный артист России Гия Эрадзе впервые представит свое грандиозное шоу «Королевский цирк». Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцев ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля.


Во время представления волгоградские зрители смогут побывать в чарующей русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми, в ритмах страстной Испании встретят тореадора с горделивыми яками, а у фонтана в Райском саду увидят уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических птиц – попугаев Ара. 


Создатель «Королевского цирка» и обладатель множества высших наград российских, европейских и мировых цирковых фестивалей Гия Эрадзе пообещал жителям города поистине зрелищное шоу. 

— Сегодня в Волгоград приехало девятнадцать фур – это тонны декораций, реквизита, костюмов. На арене цирка будут выступать тигры, львы, яки, олени, лисы, собаки, попугаи и многие другие животные, — рассказывает художественный руководитель. — Наш коллектив единственный в мире, который имеет титул «Золотого клоуна» в Монте-Карло, как коллектив целиком. Также в нашем цирке выступают артисты исключительно топ-класса — обладатели самых высших цирковых фестивалей. Мы обещаем, что такого шоу вы еще никогда не видели.  


Изюминкой программы станет масштабный аттракцион с тиграми «Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула «Принцессы цирка» Людмилы Сурковой. На фестивале в Московском цирке Никулина ее шоу с восемью полосатыми хищниками завоевало Гран-при, а также специальный приз от Министерства культуры РФ. 

— Цирк для нас – это наша жизнь, наша семья, наш дом, в котором мы живем. Мы любим наших зрителей и нашу профессию, —  подчеркнула в разговоре с журналистами Людмила Суркова. 


Зрители трехчасового шоу смогут насладиться не только выступлениями 120 первоклассных артистов и десятков красивых животных, но и окунутся в неотразимую атмосферу представления. Для спектакля был специально спроектирован невообразимых размеров золотой Замок, декорированный кристаллами Swarovski и бархатом. Также специально для этой программы была создана авторская музыка и настроен профессиональный сценический свет. 

 


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