Тузик приглашает дружить





Даже Тузик понимает, что в современном мире не обойтись без рекламы. Место, где сейчас баннер с этой забавной собачкой, мы показываем более 120 тысяч раз в сутки – и здесь может быть любая ценная для потребителей информация. Где купить стройматериалы, у кого заказать подарки к праздникам, какой фильм посмотреть, куда пойти работать?

Об этом и о многом другом мы рассказываем читателям на станицах нашего сайта. И делаем это с удовольствием!

Нам нравится писать статьи, делать лонгриды, тесты, опросы, баннеры – и все это размещать на сайте ИА «Высота 102», а также в наших группах в соц.сетях:

Высота 102 Ютуб

Мы любим решать задачи, которые ставят перед нами заказчики, так как сайт нашего информационного агентства – это место, которое посещает целевая аудитория многих сфер бизнеса.

Если вы задумывались над размещением рекламно-информационных материалов в интернете, тогда звоните 8 (8442) 78-19-74.



