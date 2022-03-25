ВТБ продал полтонны золотых слитков





Клиенты ВТБ приобрели первые 500 кг золотых слитков высшей 999 пробы. Об этом в интервью РБК ТВ заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

-Золото во все времена был надежным средством защиты сбережений. И в нынешние времена – не исключение. С начала марта продали полтонны золота нашим клиентам, и две трети клиентов его не стали выносить – оно тяжелое все-таки – оставили в банке. Цена золота тоже волатильна, но все-таки меньше подвержена таким рискам в нынешней волатильной ситуации, – отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Минимальный объем для приобретения золотых слитков в ВТБ составляет 1 кг, максимальный – 26,6 кг. Мерные слитки золота высшей 999 пробы, произведенные российскими аффинажными заводами, можно приобрести по индивидуальному заказу.

Расплатиться за драгоценный металл можно как рублями, так и в иностранной валюте, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом РФ 14 марта 2022 г.

В рамках продажи будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище банка. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении – услуга предоставляется бесплатно на три месяца.







