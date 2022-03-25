Расследования

Под Волгоградом отчуждение земли с гаражами-призраками вылилось в уголовное дело

Расследования 25.03.2022 15:02
25.03.2022 15:02



Два уголовных дела о мошенничестве при получении земельных участков возбуждены в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура выявила нарушения при отчуждении земли в поселке Дубовый Овраг и рабочем поселке Светлый Яр в Светлоярском районе. 
В мошенничестве с землей в Дубовом Овраге подозревается 55-летний местный житель. В ходе надзорной проверки установлено, что в июле 2018 года он приобрел у районной администрации за 130 тысяч рублей без проведения торгов пять земельных участков, кадастровая стоимость которых составляет 6,6 миллиона рублей. Один земельный участок мужчина оформил на себя, остальные - на иных лиц.  
Отсутствие конкурсной процедуры и столь низкая выкупная цена, которая в 50 раз ниже кадастровой стоимости, была обусловлена якобы наличием гаражей на земельных участках, ранее предоставлявшихся гражданину в аренду. В действительности никаких гаражей на этой земле не было.
По аналогичной схеме в 2017 году было произведено отчуждение еще двух земельных участков площадью более 2 200 тыс. кв.м на территории р.п. Светлый Яр за 26 тысяч рублей при их кадастровой стоимости  на тот момент в размере 900 тысяч рублей. В данном случае уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) возбуждено в отношении 44-летнего жителя региона возбуждено уголовное дело.
Расследование проводит следственный отдел по Светлоярскому району СУ СК России по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что по искам прокурора пять земельных участков в селе Дубовый Овраг были изъяты из чужого незаконного владения. Иск о возврате в муниципальную собственность участков на территории р.п. Светлый Яр находится на рассмотрении в суде.
Фото: прокуратуры Волгоградской области

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