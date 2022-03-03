Общество

Под Волгоградом прокуратура вернула муниципалитету проданную за копейки землю

Общество 03.03.2022 18:07
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03.03.2022 18:07



Возвращены в муниципальную собственность более 2,5 га земли в Светлоярском районе, которая была передана частным лицам по заниженной стоимости без проведения торгов. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, исковые заявления о признании сделок недействительными заявила прокуратура Светлоярского района. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.
Ранее прокуратурой были выявлены нарушения при отчуждении более 2,5 га земли. Установлено, что администрацией Светлоярского района в июле 2018 года в собственность без проведения торгов за плату переданы пять участков гражданам, представившим документы о наличии на этих ранее арендованных ими земельных участках гаражей. Все участки расположены на территории села Дубовый Овраг, площадь каждого по 5000 кв.м. Они были проданы за 26 тысяч рублей каждый, хотя их кадастровая стоимость превышает 6,6 миллиона рублей, а рыночная, по предварительным данным, – более 20 миллионов рублей.
С учетом того, что на земельных участках якобы возведенные по документам строения отсутствовали, их отчуждение без проведения торгов являлось неправомерным.
По мере вступления судебных решений в законную силу, их исполнение будет взято прокуратурой Светлоярского района на контроль.
Фото прокуратуры Волгоградской области

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