Экономика

Россельхозбанк в Волгограде предлагает кобейджинговые карты «Мир»-Union Pay для оплаты по всему миру

Экономика 24.03.2022 12:01
24.03.2022 12:01


Россельхозбанк предлагает оформить кобейджинговую карту «Мир»-Union Pay. Можно выпустить как кредитную, так и дебетовую карту в рублях, евро и долларах США. РСХБ работает с китайской платежной системой Union Pay International с 2017 года, он стал первым российским банком, выпустившим кобейджинговую карту «Мир»-Union Pay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт.
Кобейджинговая карта — это совместная карта двух платежных систем, которая обслуживается в инфраструктурах обоих партнеров. Так, кобейджинговая карта «Мир»-Union Pay в России работает как карта «Мир». Ей можно свободно расплачиваться в магазинах, кафе, предприятиях сферы услуг и т.д., оформлять покупки через интернет в пределах РФ, снимать или вносить через нее средства в банкоматах, переводить деньги между счетами. За рубежом все операции по кобейджинговойкарте «Мир»-Union Pay проводятся через китайскую партнерскую платежную систему Union Pay International. Карта работает за пределами России автоматически, держателю не нужно совершать никаких дополнительных действий для активации карты в другой стране. Там она будет работать как карта Union Pay в соответствии с условиями обслуживания этой системы — ей также можно будет расплатиться в торгово-сервисных предприятиях, заказать товары через интернет, снять или внести наличные в требуемой валюте, переводить средства на другой счет.
«Мир»-Union Pay» — это основной инструмент для тех клиентов, которые планируют отпуск. В преддверии сезона отпусков Волгоградский филиал Россельхозбанкаготов оформить карты во всех 28 офисах региона», — отметила заместитель директора Ольга Бритвина.
Заявку на выпуск кобейджинговой карты «Мир»-Union Pay можно подать черезмобильное приложение и в офисах РСХБ. Условия обслуживания карты зависят от выбранного типа, держателям кредитных и дебетовых кобейджинговых карт доступны скидки и акции. Карта выпускается только на физическом носителе.Подробную информацию можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru
Помимо кобейджинговой карты «Мир»-Union Pay клиентам Россельхозбанка доступна дебетовая карта Union Pay — «Своя карта» с кэшбеком до 15%.
Карты«Мир»-Union Pay и Union Pay выпускаются бессрочно, т.е. период действия карты не ограничен.
Выпуск банковских карт платёжной системы Union Pay рекомендован для тех клиентов, которые планируютпоездки за рубеж. На территории России можно по-прежнему использовать карту любой другой платёжной системы.
Платежная система «Мир»— российская национальная платежная система. Расчеты по картамэтой платежной системыпроизводятся в рублях. К выпуску доступны кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы «Мир» — АО «Национальная система платежных карт».
Union Pay International (UPI) является дочерней компанией China Union Pay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса Union Pay за пределами Китая. UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты Union Pay эмитируются в более чем 70 странах, включая Россию.
Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц в обычном режиме. Никаких изменений в порядке взаимодействия с клиентами, а также в работе отделений и сети самообслуживания РСХБ нет. На всей территории России и за рубежом клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами, доступны операции с наличной и безналичной валютой. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.

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