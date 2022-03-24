В Волгограде экс-сотрудника колонии №9 взяли на сбыте наркотиков

Сегодня, 24 марта, стали известны подробности уголовного дела в отношении экс-сотрудника колонии №9 Тракторозаводского района Волгограда. Бывшего госслужащего подозревают в попытке сбыта наркотиков и краже металла с территории пенитенциарного учреждения.

— Факт противоправных действий выявлен оперативным отделом исправительной колонии №9 совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН по региону, — сообщил ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы УФСИН по Волгоградской области Михаил Черный.

В декабре 2021 года при попытке проноса на территорию колонии запрещенного наркотического вещества уже бывшего сотрудника УФСИН задержали. К операции привлекались сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области.

Экс-уфсиновца поместили в СИЗО. Как стало известно журналистам информагентства, в ходе следственных действий при обыске у подозреваемого изъяли части электромоторов. Предварительно, мужчина выносил изделия из колонии в целях дальнейшей продажи.

Корреспонденты ИА «Высота 102» обратились за комментарием в СУ СКР по Волгоградской области.