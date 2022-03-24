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«Дачные» электрички в Волгоградской области запустят со 2 апреля

Полезно знать 24.03.2022 07:59
24.03.2022 07:59


Со 2 апреля в Волгоградской области возобновится движение «дачных» пригородных поездов №6201 Тракторная Пассажирская – Канальная и №6204 Канальная – Волгоград-1. Электрички будут курсировать по средам, субботам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Электропоезд №6201 будет отправляться со станции Тракторная Пассажирская в 06.53 и прибывать на станцию Канальную в 08.23. Отправление электрички №6204 со станции в Светлоярском районе по расписанию в 18.24, прибытие на вокзал Волгоград-1 в 19.50.

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