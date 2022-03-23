ВТБ отменяет комиссию при оплате школы и детских садов в ВТБ Онлайн





Клиенты ВТБ с 1 апреля смогут оплачивать обучение детей в школе и детском саду без комиссии. Бесплатные платежи доступны для образовательных учреждений, которые присутствуют в каталоге ВТБ Онлайн. Сегодня это свыше 7 тыс. школ и садиков на всей территории России, список партнеров постоянно пополняется.

Чтобы совершить платеж клиенту необходимо найти в ВТБ Онлайн раздел «Платежи», затем нажать на вкладку «Детские сады, школы, ВУЗы». В открывшемся списке выбрать свою школу или детский сад, заполнить необходимые поля и провести оплату. Источником средств может быть также кредитная карта, по которой не взымается дополнительная комиссия и платеж входит в грейс период. Внести платеж также быстро можно по QR-коду или реквизитам. Для образовательных учреждений, которых нет в каталоге ВТБ Онлайн при проведении платежа по реквизитам будет взиматься комиссия.

В интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции, как и в мобильном приложении: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат.

При этом на территории России работают банковские карты ВТБ всех платежных систем – Visa, Mastercard и «Мир», в том числе – оплата и снятие наличных – по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, транзакций заграницей и оплаты в некоторых интернет магазинах и онлайн сервисах. Банк рекомендует для онлайн покупок открыть цифровую карту «Мир». Кроме того, быстро и без ограничений можно проводить оплату по СБП.







