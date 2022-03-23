

Самые продаваемые в России импортные легковые автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio подорожали в Волгограде до 2 млн рублей в базовой комплектации. Ценник на версии с дополнительной «начинкой» превышает данную сумму, сообщает ИА «Высота 102». Их отечественный конкурент Lada Vesta в кузове седан вырос в цене до 1 млн 290 тысяч рублей – в декабре АвтоВАЗ отпускал эти автомобили по цене от 835 тысяч рублей.

В одном из автосалонов на Спартановке в Тракторозаводском районе Волгограда рассказали, что в 20-х числах февраля стоимость Kia Rio начиналась от 1,3 млн рублей, таким образом, за месяц цена выросла почти на 700 тысяч рублей. Специалисты другого салона на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе сообщили, что последнее изменение цены - в большую сторону - произошло 4 марта. При этом двухмиллионная стоимость Hyundai Solaris рассчитана исходя из курса доллара по 98 рублей – с 1 марта он не опускался ниже отметки в 101 рубль.



В перечисленных автосалонах, как и в торговом представительстве на проспекте им. Ленина в Краснооктябрьском районе, продавцы единогласно заверили: дешеветь востребованные автомобили в ближайшее время точно не будут. Более того, ожидается дальнейший рост цен, в связи с чем консультанты убеждают потенциальных покупателей не откладывать поездку в салон и предлагают различные скидки при оформлении кредита и участии в программе trade-in.

Между тем, по данным портала Авто.ру, за месяц с 14 февраля новая Lada Vesta подорожала более чем на 25%, средняя цена на нее составляет 1 миллион 303 тысячи рублей. Цены на Hyundai Solaris за месяц выросли на 40,5%, в среднем он стоит 1 миллион 813 тысяч рублей. Стоимость Kia Rio возросла на 42,6%, средняя цена на этот автомобиль составляет 1 миллион 970 тысяч рублей – ровно на 10 тысяч больше он стоит у официального дилера на Спартановке в Волгограде.



При этом официальные дилеры готовы предоставить скидки в размере от 200 тысяч до 3,2 млн рублей на некоторые модели импортных автомобилей без пробега. Но, как правило, эти машины даже с внушительной скидкой все равно впечатляют ценой среднестатистического волгоградца. Так, даже уцененный Mercedes-Benz GLC в Волгограде стоит 6,5 млн рублей – за эти деньги можно приобрести двухкомнатную квартиру в современном жилом комплексе в Дзержинском районе.