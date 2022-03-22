Экономика

ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки на треть

Экономика 22.03.2022 16:07 Новости компаний
22.03.2022 16:07 Новости компаний


По итогам трех недель марта ВТБ выдал более 8 тыс. ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля продажи выросли на 35%.
Эксперты ВТБ отмечают, что в условиях рекордно высокого уровня ключевой ставки и рыночных ставок по жилищным кредитам доля госпрограмм в ипотечных сделках растет. При этом общий уровень продаж ипотеки в марте сопоставим с февральскими результатами.
Наибольший объём выдач по льготным кредитам с начала марта – более 65% – пришелся на «семейную ипотеку»: почти 20 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 млрд рублей, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал больше 1 млрд рублей.
В настоящий момент ипотека с господдержкой клиентам ВТБ доступна по ставке от 4,3%. Семьи с детьми могут оформить жилищные кредиты со ставкой от 5% (от 4,3% в ДФО), ставка по «Дальневосточной ипотеке» фиксированная и составляет 0,1%.
ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. Сегодня банк сохраняет без изменений ставки по таким программам, считая для себя это важной социальной задачей. По прогнозам ВТБ, условия по льготной ипотеке будут и в дальнейшем  значительно выгоднее базовых предложений на рынке. На этом фоне доля выдач по программам господдержки продолжит расти.

 

 




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