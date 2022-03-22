ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки на треть

Экономика 22.03.2022 16:07 Новости компаний
22.03.2022 16:07 Новости компаний
По итогам трех недель марта ВТБ выдал более 8 тыс. ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля продажи выросли на 35%.
Эксперты ВТБ отмечают, что в условиях рекордно высокого уровня ключевой ставки и рыночных ставок по жилищным кредитам доля госпрограмм в ипотечных сделках растет. При этом общий уровень продаж ипотеки в марте сопоставим с февральскими результатами.
Наибольший объём выдач по льготным кредитам с начала марта – более 65% – пришелся на «семейную ипотеку»: почти 20 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 млрд рублей, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал больше 1 млрд рублей.
В настоящий момент ипотека с господдержкой клиентам ВТБ доступна по ставке от 4,3%. Семьи с детьми могут оформить жилищные кредиты со ставкой от 5% (от 4,3% в ДФО), ставка по «Дальневосточной ипотеке» фиксированная и составляет 0,1%.
ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. Сегодня банк сохраняет без изменений ставки по таким программам, считая для себя это важной социальной задачей. По прогнозам ВТБ, условия по льготной ипотеке будут и в дальнейшем значительно выгоднее базовых предложений на рынке. На этом фоне доля выдач по программам господдержки продолжит расти.
Реклама
Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Волгоградской области22.03.2022 17:25
Экономика 22.03.2022 17:25
ВТБ запускает серию вебинаров для поддержки предпринимателей22.03.2022 13:30
Экономика 22.03.2022 13:30
Накопительный счет банка «Открытие» признан лучшим на рынке22.03.2022 12:31
Экономика 22.03.2022 12:31
Клиенты ВТБ направили 10 млрд рублей маткапитала в пользу ипотеки22.03.2022 10:20
Экономика 22.03.2022 10:20
Волгоградским кафе и магазинам «автоматом» продлили лицензию на торговлю алкоголем22.03.2022 09:34
Экономика 22.03.2022 09:34
Сбер выдал рекордный объём льготной ипотеки с начала марта 2022 года22.03.2022 08:43
Экономика 22.03.2022 08:43
ВТБ отработал свыше 7 млн обращений клиентов в контакт-центре и чат-боте21.03.2022 19:05
Экономика 21.03.2022 19:05
ВТБ запускает новый вклад на три месяца21.03.2022 16:06
Экономика 21.03.2022 16:06
Сокращений не будет: «Камышинский текстиль» в Волгоградской области продолжит работу в новых условиях21.03.2022 15:09
Экономика 21.03.2022 15:09
Сбер предложил малому бизнесу систему управления торговлей на маркетплейсах за 0 рублей21.03.2022 12:45
Экономика 21.03.2022 12:45
Карта Банка Уралсиб вошла в число лучших карт «Мир» с кешбэком21.03.2022 12:21
Экономика 21.03.2022 12:21
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обустраивает комфортное рабочее пространство для своих сотрудников21.03.2022 11:33
Экономика 21.03.2022 11:33
ВТБ удвоил выдачу цифровых карт21.03.2022 11:26
Экономика 21.03.2022 11:26
Банк «Открытие»: замедления роста цен можно ожидать в течение 2-3 недель21.03.2022 11:15
Экономика 21.03.2022 11:15
Сбер уменьшает стоимость обслуживания премиальных пакетов услуг21.03.2022 09:43
Экономика 21.03.2022 09:43
Реклама