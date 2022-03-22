Расследования

В Волжском главу стройфирмы будут судить за неуплату НДС на 16 млн рублей

Расследования 22.03.2022 10:30
22.03.2022 10:30



До двух лет лишения свободы грозит директору строительной фирмы в Волжском за уклонение от уплаты налогов на сумму порядка 16 миллионов рублей. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Волжский городской суд. 
По версии следствия, директор строительной организации в 2018-2019 годах, применяя специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения, уклонился от уплаты НДС в крупном размере путем отвлечения части прибыли на подконтрольные организации. Вину обвиняемый полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Прокуратурой предъявлен иск о возмещении обвиняемым причиненного ущерба. В рамках расследования арестовано имущество организации стоимостью более 26 миллионов рублей.
Известно, что перед судом в Волжском предстанет директор ООО «Стройсоюз» Александр Пономарев.
Санкция ч. 1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) предусматривает максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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