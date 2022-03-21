Общество 21.03.2022 17:43
21.03.2022 17:43
В приют «Догшанс», где содержались 125 собак и 6 кошек, пришла беда. Из-за отсутствия корма и денег волонтерам нечем кормить животных. Об этом ИА «Высота 102» рассказала Людмила Чурюмова, которая уже много лет помогает бездомышам.
— На карте приюта осталось 59 рублей, на моей личной зарплатной карте – 213 рублей, — едва не плачет Людмила. — Раньше я почти всю свою зарплату тратила на приют, а теперь ее у меня почти не осталось. Сфера, где я работаю, пострадала в числе первых от санкций.
Ко всему прочему сегодня утром в приюте случилось неожиданное прибавление. «Добрые» люди подкинули к воротам коробку с 11-ю щенками. Вольеры в приюте и так переполнены животными, пришлось «утрамбовывать» старых жильцов и освобождать для малышей место.
— Завтра мне не на что даже заправиться бензином, чтобы доехать до приюта, — рассказывает Людмила. — Кормить животных тоже нечем. А еще их надо проглистогонить, привить. Это просто катастрофа!
О Людмиле Чурюмовой и ее питомцах ИА «Высота 102» уже рассказывало в своих публикациях. Более десяти лет назад волгоградка, которая ставила машину на одной автостоянке в Дзержинском районе, обратила внимание на обитавших здесь собак. Сначала стала подкармливать, потом соорудила для них самодельные вольеры. Но около трех лет назад назад автостоянку снесли – животные, среди которых были старые и больные собаки и кошки, могли вновь очутиться на улице. Администрация Дзержинского района выделила под обустройство нового приюта небольшой участок, куда Людмила и переехала со своим хлопотным хозяйством. Но нынешние сложные времена отразились в первую очередь на тех, кто и так с трудом выживал.
— Раньше нам помогали через Instagram, теперь после закрытия этой соцсети мы практически остались один на один со своими проблемами, — рассказывает Людмила. — У меня сердце кровью обливается, когда смотришь в глаза наших питомцев и понимаешь, что завтра нам будет не на что купить крупу и хоть какие-то мясные обрезки.
Без нашей помощи приюту «Догшанс» просто не справиться.
Для желающих помочь вся информация здесь
#срочно_нужна_помощь
#приют_для_животных
#догшанс# помогибездомным
Реквизиты приюта:
Карта СБ 2202 2008 9752 2080 Людмила Васильевна Ч.
Телефон Людмилы Чурюмовой привязан к ее телефону 8 (902) 380-30-56.
Если у вас есть желание помочь тем, кто сам никогда не сможет попросить о помощи – бездомным животным, позвоните или перечислите хотя бы несколько рублей. Давайте поделимся своей добротой и добро вернется к нам.
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