В Волгограде хотят снести собачий приют





Тридцать собак, восемь щенков и четыре кошки, которые обрели кров, еду и заботу благодаря волонтеру Людмиле Чурюмовой, завтра могут оказаться на улице. Как рассказала ИА «Высота 102» Людмила, вагончики и вольеры, где уже несколько лет содержатся животные, взятые ею под опеку, должны быть снесены как самовольные постройки. Такое распоряжение издала администрация Дзержинского района.









Сегодня на бывшую автостоянку, расположенную на бульваре 30-летия Победы, где содержатся животные, уже приезжала тяжелая техника. Сносить пока не стали, но предупредили, что приедут завтра. Людмила еле сдерживает слезы: собак, щенков и кошек придется выпустить на свободу. По ее словам, это вряд ли обрадует местных жителей, которые и так жалуются на большое количество бездомных собак. Как выживут животные, которые привыкли к человеку и к регулярной еде, она боится думать. Среди ее подопечных есть собака, которой уже 20 лет. Она просто не переживет тяжелых условий существования, переживает Людмила.









Людмила Чурюмова стала волонтером десять лет назад совершенно неожиданно для себя: ставила машину на автостоянку и обратила внимание на собак, которые здесь жили. Стала приносить им корм, потом – лечить и стерилизовать, так и «обросла» постепенно беспокойным хозяйством, за которое и по сей день чувствует ответственность. Содержит животных женщина за свой счет, к счастью, помогает еще приют «Дино».





Недавно администрация района признала вольеры и вагончики, где живут щенки, самовольными постройками. Людмила и не возражает против переезда. Тем более, что та же администрация района выделила участок земли, где можно будет разместить животных на законных основаниях. Однако документы на участок еще оформляются, переезжать пока некуда. По устным договоренностям с чиновниками, Людмиле дали время до середины сентября, чтобы освободить бывшую стоянку. Однако как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что животные должны покинуть территорию уже на днях.









По словам Людмилы, в администрации ссылаются на требование прокуратуры ликвидировать самовольные постройки в районе. Между тем, как утверждает Людмила, в прокуратуре пояснили, что сроки сноса устанавливает администрация на свое усмотрение. Где искать правды и у кого добиваться отсрочки исполнения требований чиновников, она не знает.

Между тем, как стало известно ИА "Высота 102", торопит чиновников снести приют прокуратура Дзержинского района. В распоряжении редакции оказался документ, подписанный заместителем прокурора района О. Поливановой, где говорится о необходимости инициировать в отношении объекта, где расположен приют, мероприятия по демонтажу нестационарных и капитальных объектов. И отчитаться о принятых мерах перед прокуратурой в срок до 30 августа 2019 года.