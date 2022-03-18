Расследования

Волгоградские полицейские вскрыли аферу с продажей дорогих автозапчастей

Расследования 18.03.2022 12:28
18.03.2022 12:28



Полицейские из Волгограда задержали в Башкирии 22-летнего подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, связанных с продажей дорогих автозапчастей. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце прошлого года от мошенника пострадал волгоградец, который откликнулся на объявление о продаже запчастей на иномарки. Связавшись с продавцом, потерпевший перечислил 68500 рублей за запчасти на внедорожник, но товар не получил.
Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый за мошенничество житель Уфы. Для его задержания волгоградские полицейские выезжали в республику Башкортостан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Злоумышленник размещал на сайте объявлений фотографии дорогостоящих запчастей для иномарок. В ходе переписки с клиентами он высылал реквизиты для оплаты, получал деньги и переставал выходить на связь.
По оперативной информации, мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей разных регионов России. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Расследования
18.03.2022 15:11
Расследования 18.03.2022 15:11

0
Далее
Расследования
18.03.2022 13:59
Расследования 18.03.2022 13:59

0
Далее
Расследования
17.03.2022 21:09
Расследования 17.03.2022 21:09

0
Далее
Расследования
17.03.2022 16:44
Расследования 17.03.2022 16:44

0
Далее
Расследования
17.03.2022 16:23
Расследования 17.03.2022 16:23

0
Далее
Расследования
17.03.2022 11:55
Расследования 17.03.2022 11:55

0
Далее
Расследования
17.03.2022 10:22
Расследования 17.03.2022 10:22

0
Далее
Расследования
16.03.2022 17:10
Расследования 16.03.2022 17:10

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:33
Расследования 16.03.2022 12:33

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:18
Расследования 16.03.2022 12:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 11:18
Расследования 16.03.2022 11:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 10:49
Расследования 16.03.2022 10:49

0
Далее
Расследования
15.03.2022 17:42
Расследования 15.03.2022 17:42

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:06
Расследования 15.03.2022 16:06

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:03
Расследования 15.03.2022 16:03

0
Далее

Лента новостей

15:11
Генпрокуратура заявила о неоправданном росте цен на продукты и товарыСмотреть фотографии
15:11
Жителя Волгограда посреди улицы забили металлической трубойСмотреть фотографии
14:49
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить транслировать угрозы россиянам на YouTubeСмотреть фотографии
14:45
Звёздная битва за «Здоровое питание школьников» пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:18
Валерия Кроман второй раз стала главой Центрального района ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
Бочаров призвал на помощь представителей федеральных ведомств и силовиковСмотреть фотографии
13:59
Суд в Волгограде оставил в колонии пятерых последователей Свидетелей ИеговыСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде заявили об отсутствии критических перебоев с прокладкамиСмотреть фотографии
13:03
Налоговые органы советуют волгоградцам следить за долгами по SMSСмотреть фотографии
12:32
Бочаров встретится с руководителями волгоградских подразделений федеральных ведомствСмотреть фотографии
12:28
Волгоградские полицейские вскрыли аферу с продажей дорогих автозапчастейСмотреть фотографии
12:08
«Его знали все бабушки»: в Волгоградской области простятся с погибшим в страшном ДТП соцработникомСмотреть фотографии
12:02
Погибшего на Украине уроженца Волгоградской области представили в Ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Росприроднадзор хочет найти хозяина изъятых в Волгограде экзотических животныхСмотреть фотографии
11:01
Пенсионерка из Волжского отсудила у «Радежа» 300 тысяч за перелом бедраСмотреть фотографии
11:00
Волгоградское УФАС отправило 29 угрожающих писем продавцам продуктовСмотреть фотографии
10:57
KION покажет волгоградским зрителям новый сериал Валерии Гай Германики о женской борьбе за справедливостьСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы устали от масочного режимаСмотреть фотографии
10:34
Авто с уснувшим водителем вылетело с дороги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:07
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа активизируют работу по развитию зеленого фондаСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде на месте 23 аварийных двухэтажек вырастут высоткиСмотреть фотографии
09:24
В Волгоградской области браконьера поймали за разделкой туши косулиСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде из-за «Крымской весны» перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
09:02
Волгоградцы активнее взялись за свое здоровье после первого года пандемииСмотреть фотографии
09:01
Чиновники назвали проблемные объекты нацпроектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
В Волгоградской области сократилось количество вакансийСмотреть фотографии
08:31
На север Волгоградской области пришли морозыСмотреть фотографии
08:15
В шести районах Волгограда 18 марта отключат светСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде забуксовал процесс по делу организатора многомиллионной аферыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 