Волгоградские полицейские вскрыли аферу с продажей дорогих автозапчастей









Полицейские из Волгограда задержали в Башкирии 22-летнего подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, связанных с продажей дорогих автозапчастей. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце прошлого года от мошенника пострадал волгоградец, который откликнулся на объявление о продаже запчастей на иномарки. Связавшись с продавцом, потерпевший перечислил 68500 рублей за запчасти на внедорожник, но товар не получил.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый за мошенничество житель Уфы. Для его задержания волгоградские полицейские выезжали в республику Башкортостан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Злоумышленник размещал на сайте объявлений фотографии дорогостоящих запчастей для иномарок. В ходе переписки с клиентами он высылал реквизиты для оплаты, получал деньги и переставал выходить на связь.

По оперативной информации, мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей разных регионов России.



