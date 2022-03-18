Волгоградские полицейские вскрыли аферу с продажей дорогих автозапчастей

Расследования 18.03.2022 12:28
18.03.2022 12:28
Полицейские из Волгограда задержали в Башкирии 22-летнего подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, связанных с продажей дорогих автозапчастей. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце прошлого года от мошенника пострадал волгоградец, который откликнулся на объявление о продаже запчастей на иномарки. Связавшись с продавцом, потерпевший перечислил 68500 рублей за запчасти на внедорожник, но товар не получил.
Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый за мошенничество житель Уфы. Для его задержания волгоградские полицейские выезжали в республику Башкортостан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Злоумышленник размещал на сайте объявлений фотографии дорогостоящих запчастей для иномарок. В ходе переписки с клиентами он высылал реквизиты для оплаты, получал деньги и переставал выходить на связь.
По оперативной информации, мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей разных регионов России.
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