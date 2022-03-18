



Сегодня, 18 марта, в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового сериала режиссера Валерии Гай Германики (автор проектов «Все умрут, а я останусь», «Краткий курс счастливой жизни» и других) «Обоюдное согласие». Это совместный проект компаний KION (МТС Медиа) и «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова). Она приезжает на вечеринку к старым друзьям, все вместе они проводят ночь на большой яхте. Под утро Анна спрыгивает с яхты, в то время как остальные участники вечеринки еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых – ее друзья, с которыми она провела ночь.

События «Обоюдного согласия» и их причины раскрываются в двух линиях. Первая в настоящем, ее отсчет начинается с раннего утра, когда Анна спрыгнула с яхты и поехала в полицию. Вторая история — о прошлом героини. Прольется свет на события, предшествующие той злополучной ночи. Зрители познакомятся с обстоятельствами жизни Анны, когда девушка вернулась из Москвы в родной город.

Главные роли в сериале «Обоюдное согласие» исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, Андрей Козлов («Что? Где? Когда?»), Мария Голубкина, Анастасия Стоцкая, Борис Щербаков.

«Когда я снимаю художественный проект, я занимаю позицию документалиста и бесстрастно фиксирую проходящую мимо меня жизнь, на монтаже я собираю ее в концентрат драматургии», – отмечает режиссер Валерия Гай Германика.

По мнению актрисы Светланы Ивановой, голос женщины в современном мире звучит всё громче. «Мне очень понравилась история и понравилась роль, но сначала я подумала, что это, конечно, должен сыграть кто угодно, только не я. Лера убедила меня, что все будет круто. Мне очень захотелось попробовать сделать то, чего я никогда не делала. С Лерой работать трудно, но очень интересно. Она очень чувствует любую фальшь, игру, всякие актёрские штучки и пристройки. Зато, если она хвалит – это как будто тебе дали десять «Оскаров» сразу. Это был бесценный опыт выхода из зоны комфорта», – говорит Светлана Иванова.

«Пронзительный сценарий, яркая объемная неоднозначная главная героиня и актуальность темы. Где граница между жаждой мести и правосудием - каждый в нашей истории имеет свой ответ на этот сложный вопрос», - резюмирует генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер Игорь Мишин.

Сегодня KION покажет первые два эпизода сериала. Далее каждая новая серия будет выходить каждую неделю. Всего будет шесть эпизодов по 50 минут.