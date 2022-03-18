Экономика

ВТБ: рынок ипотеки ждет перераспределение спроса

Экономика 18.03.2022 10:48 Новости компаний
18.03.2022 10:48 Новости компаний


По оценке экспертов ВТБ, в 2022 году на ипотечном рынке произойдет перераспределение спроса. Сложившаяся конъюнктура и высокие ставки вызовут охлаждение продаж на вторичном рынке. При этом клиенты могут увеличить спрос на новостройки, особенно в случае модернизации госпрограммы. Выдачи по стандартным программам банков будут замещаться сделками в рамках господдержки.
На сегодняшний день крупнейшие игроки ипотечного рынка продолжают кредитовать клиентов и рассматривать заявки на приобретение любого типа недвижимости. Однако в условиях высоких ставок банки еще внимательнее анализируют платежеспособность заемщиков, чтобы не допустить высокого уровня долговой нагрузки. 
Стандартные программы в новых условиях станут актуальны только для заемщиков с крупным первоначальным взносом, стабильным доходом и необходимостью срочно приобрести новую недвижимость. Спрос на ипотеку сохранится, при этом основная доля выдач будет идти по программам господдержки, которые останутся наиболее доступной возможностью приобрести квартиру.
Подобная тенденция стала заметна уже в первой половине марта. Среднее число новых заявок по базовым программам в сравнении с февралем за две недели начало снижаться, однако по льготным предложениям ВТБ спрос сохранился на привычном уровне – 1,7 тыс. заявок ежедневно. И если стандартно продажи в рамках господдержки банка занимали 33% от общей доли сделок, то сейчас этот показатель достигает уже 80%.
ВТБ прогнозирует, что ставки в рамках госпрограмм будут по-прежнему значительно выгоднее базовых предложений в линейке банков. Кроме того, на фоне государственной поддержки развитию новых проектов будут помогать и сами застройщики, которые могут предложить субсидированные программы с крупнейшими банками. 
Сегодня ВТБ сохраняет без изменений ставки по господдержке. Банк продолжает принимать активное участие в выдачи ипотеки с госсубсидированием. За все время их действия ВТБ выдал свыше 200 тыс. ипотечных кредитов более чем на 660 млрд рублей. С начала 2018 года клиенты оформили по «семейной ипотеке» свыше 63 тыс. кредитов объёмом более 226 млрд рублей, по ипотеке с господдержкой с апреля 2020 г. выдано около 134 тыс. кредитов более чем на 410 млрд рублей. «Дальневосточную ипотеку» в банке оформили 6,6 тыс. клиентов на сумму свыше 28 млрд рублей.

 

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