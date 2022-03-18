Экономика 18.03.2022 09:26 Новости компаний
18.03.2022 09:26 Новости компаний
Количество корпоративных клиентов Сбербанка в Поволжье, выбирающих дистанционное банковское обслуживание, по итогам 2021 года увеличилось на 6,3%. Четверо из пяти предпринимателей-клиентов Сбербанка в регионах присутствия* Поволжского банка Сбербанка активно освоили «цифру» и получили возможность управлять своими финансами в режиме онлайн. Интернет-банкинг СберБизнес включает в себя веб-версию и мобильное приложение.
В мобильном приложении Сбера к услугам предпринимателей предлагается весь спектр операций с рублёвыми платежами, включая переводы на карту физлиц, работу с зарплатными реестрами, бизнес-картами. Также через СберБизнес предприниматели могут подавать заявку на кредит, подключать банковские и небанковские сервисы для ведения и развития бизнеса. В их числе — сервис выставления счетов, несколько видов бухгалтерии, юрист для бизнеса, сервис для поиска сотрудников, электронная отчётность в государственные органы и др. Стоит отметить, что подключать сервисы, выпускать бизнес-карты и решать возникающие в процессе работы вопросы можно в чате с голосовым управлением.
Кроме того, пользователи, подтверждающие вход одноразовым паролем, могут зайти в СберБизнес, добавив несколько учётных записей от разных компаний, и переключаться между ними, не выходя из системы. Также есть возможность подключить к СберБизнесу бухгалтера или специалиста по зарплате, заведя ему аккаунт онлайн, и управлять настройками: сотрудникам будет доступен только тот функционал, который нужен им для работы.
*Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей. Председателем Поволжского банка ПАО Сбербанк является Александр Анащенко.
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