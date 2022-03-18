В Волгоградской области браконьера поймали за разделкой туши косули









Полицейские и госинспекторы охраны окружающей среды задержали в Волгоградской области подозреваемого в браконьерстве. Как сообщили в региональном главке МВД, рейд проходил на территории охотничьего угодья «Рахинское». Здесь за разделкой туши косули, добытой в ходе незаконный охоты, был пойман 39-летний ранее судимый местный житель.













Мужчина пояснил, что застрелил животное с целью употребления его мяса в пищу. Полицейские изъяли тушу косули, охотничье ружье и патроны.













Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Санкция настоящей статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



