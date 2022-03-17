Политика

В Волгоградской облдуме специально для экс-главы КПС возродили ранее сокращенную должность

Политика 17.03.2022 13:28
17.03.2022 13:28


Должность заместителя руководителя аппарата Волгоградской областной думы, сокращенную много лет назад в целях экономии бюджетных средств, решили снова возродить. Как сообщил председатель облдумы Александр Блошкин на сегодняшнем заседании регпарламента, с завтрашнего дня к обязанностям заместителя руководителя аппарата облдумы приступит Игорь Дьяченко. Сегодня, 17 марта, он распрощался с должностью председателя КСП Волгоградской области, которую занимал с 2005 года.

На место Дьяченко парламентарии назначили Александра Носова, бывшего депутата Госдумы. Стремительная карьера в КСП региона у Александра Носова началась в конце прошлого года — он стал заместителем председателя контрольно-счетной палаты, а спустя несколько месяцев и ее председателем.

С Игорем Дьяченко сегодня попрощались торжественно. Ему вручили благодарность председателя Счетной палаты России и грамоту от Волгоградской облдумы, а также проанонсировали его новое место работы. Также отдельным постановлением регпарламента пост заместителя руководителя аппарата областной думы, который занял Игорь Дьяченко, был включен в список должностей, дающих право работать с документами, представляющими государственную тайну.  

Отметим, что ранее должность заместителя руководителя аппарата совмещал руководитель секретариата председателя облдумы.

Должность заместителя руководителя аппарата Волгоградской областной думы была сокращена в 2014 году. Тогда реорганизация коснулась практически всех подразделений законодательного органа, в том числе и руководящего состава. В результате оптимизации структуры регпарламента штат сотрудников тогда сократится на 5 человек, что, как сообщалось, привело к экономии бюджетных средств на содержание аппарата в размере 4,54 миллиона рублей. 

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