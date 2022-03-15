Табачную фабрику Imperial Brands в Волгограде передадут российской компании

Расположенная в Дзержинском районе Волгограда табачная фабрика британской компании Imperial Brands в скором времени может стать собственностью российской компании. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Imperial Brands 15 марта, в настоящее время уже ведутся переговоры по этому вопросу.

— Мы начали переговоры с российским юридическим лицом о передаче нашего бизнеса в России, - сообщили в международной компании, бизнес которой фокусируется на производстве и продаже табачной и нетабачной продукции. — Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем 1 тысячи наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи.

Британская Imperial Brands является четвертым по величине производителем табачной продукции в мире, а в России представлена двумя предприятиями — фабрикой ООО «Империал Тобакко Волга» в Волгограде и ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг». Фабрика в Волгограде работает с 1997 года.

Напомним, о возможном закрытии производства в Дзержинском районе Волгограда ранее сообщалось 9 марта.

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