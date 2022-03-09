Общество

Дело — табак: Imperial Brands приостанавливает производство в Волгограде

Общество 09.03.2022 14:48
09.03.2022 14:48


Расположенная в Дзержинском районе Волгограда фабрика Фабрика «Империал Тобакко Волга» в ближайшие дни может прекратить свою деятельность. Об этом со ссылкой на официальное заявление британской табачной компании Imperial Brands сообщают федеральные средства массовой информации. 

Imperial Brands  является четвертым по величине производителем сигарет во всем мире. В России компания представлена двумя предприятиями — фабрикой ООО «Империал Тобакко Волга» в Волгограде и ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг». На российском рынке Imperial Brands производит и реализует бренды Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим». В общей сложности на российских предприятиях табачного производителя заняты не менее 1500 человек. Фабрика в Волгограде работает с 1997 года. 

 Отмечается, что компания, владеющая брендами Davidoff, Richmond и Gitanes, продолжит выплачивать заработную плату российским сотрудникам на время приостановки своей деятельности, — сообщает 9 марта ТАСС. 

К сожалению, получить оперативный комментарий в пресс-центре Imperial Brands корреспондентами имформагентства не удалось. 

Фото: Яндекс.Карты 

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