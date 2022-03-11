Экономика

В Сбербанке в несколько раз вырос спрос на золото

Экономика 11.03.2022 09:51 Новости компаний
11.03.2022 09:51 Новости компаний


В Сбере фиксируют повышенный спрос на золото и палладий. За последние недели объёмы покупки этих драгоценных металлов выросли в четыре раза.
Интерес к таким инвестициям стимулирует рост цен на драгоценные металлы на фоне неопределенности на валютном, фондовом и товарно-сырьевых рынках. По данным Банка России с 11 января по 10 марта цена на золото выросла более чем на 70%. Росту продаж металлов в физическом виде способствует отмена НДС на приобретение физическими лицами слитков из драгоценных металлов у банков. Операции по выкупу банками у физлиц драгметаллов в слитках также не облагаются НДС.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Драгоценные металлы — традиционный защитный актив, который помогает чувствовать себя уверенно в любой экономической ситуации. Сейчас наши клиенты чаще хотят получить физический гарант сохранности своих накоплений, а слитки — отличный инструмент для этого. 
Отмена НДС в размере 20% на покупку металлов означает, что цена однограммового слитка теперь пропорционально уменьшится и составит ориентировочно 8 тыс. рублей вместо 10 тыс. рублей. Мы планируем увеличить количество офисов банка, уполномоченных на продажу слитков, чтобы удовлетворить возросший спрос и помочь людям защитить свои накопления».
Драгоценные металлы подвержены краткосрочным колебаниям, но в исторической перспективе показывают стабильный рост, особенно в кризисные периоды. 
В Сбере золото, серебро, платину можно приобретать как в виде слитков и инвестиционных монет в офисах банка, так и через открытие обезличенного металлического счёта (ОМС), не получая металл на руки. Золото в обезличенном виде также не облагается НДС. 
В случае с открытием ОМС драгметаллы можно приобрести в мобильном приложении СберБанк Онлайн за несколько секунд — и, соответственно, не нужно заботиться об их физическом хранении.

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