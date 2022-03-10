



Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», созданная компаниями VK и «Ростелеком», объявляет о старте второго сезона Всероссийской олимпиады цифрового педагогического мастерства «Лица Сферума». Принять участие в соревнованиях могут команды школьников и педагогов, использующих технологические решения в образовательном и внеучебном процессе. Олимпиада пройдет на платформе онлайн-соревнований All Cups. Заявки на участие принимаются с 10 по 25 марта 2022 года.

Соревнования пройдут в двух категориях: школьные команды и команды педагогических вузов и колледжей. В каждой должно быть по пять участников, от одной образовательной организации могут выдвигаться сразу несколько команд. Олимпиада «Лица Сферума» позволит продемонстрировать знания платформы «Сферум», поделиться идеями о том, как сделать учебный процесс более эффективным, технологичным и современным, а также выявить лучшие цифровые практики в образовательном процессе.

«Наша олимпиада — это возможность вместе по-новому взглянуть на учебный процесс и расширить применение образовательных технологий в школах и кружках дополнительного образования. Разрабатывая и совершенствуя “Сферум”, мы, в первую очередь, опираемся на потребности учителей и учеников, поэтому идея проекта “Лица Сферума” базируется на стремлении сделать платформу еще эффективнее и полезнее за счет внедрения идей наших пользователей», — сказал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

Для оформления заявки команда должна заполнить анкету предварительной регистрации и не позднее 25 марта 2022 года опубликовать в соцсетях «Сферума» пост с рассказом об участии в олимпиаде с хештегом #ЛицаСферума. Олимпиадные задания можно получить в личном кабинете платформы All Cups от VK. Победители будут определены к 23 апреля 2022 года. Подробные условия участия — на сайте «Сферума».

Финалисты и победители олимпиады получат призы, сертификаты «Специалиста» или «Профессионала» по цифровым коммуникациям в школе на базе платформы «Сферум», приглашения на онлайн-курс по современным педагогическим методикам и инновациям в образовании, а также ценные подарки, в том числе «Капсулы Мини» — компактные умные колонки от VK с голосовым помощником «Маруся». Всем участникам будет открыт доступ к уникальным мероприятиям «Сферума» и его партнеров. Лучшие педагогические идеи участников будут включены в методический сборник практик «Сферума» с указанием авторов.

Первый сезон олимпиады «Лица Сферума» прошел в мае 2021 года, в нем приняли участие 200 команд из 25 регионов России.

«Сферум» объединяет более 3 млн пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Пользоваться «Сферумом» можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сегодня «Сферум» предлагает следующие опции:

• групповые видеоконференции, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;

• чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;

• сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;

• трансляции, которые одномоментно может просматривать неограниченное число зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.